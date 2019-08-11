Донецк, 11 августа, 2019, 16:57 — ИА Регнум. Окраины сразу трех населенных пунктов Донецкой Народной Республики (ДНР) подверглись обстрелу со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом, как передает «Донецкое агентство новостей», сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

Александр Горбаруков ИА REGNUM Зачистка

«Зафиксированы обстрелы (11 августа) со стороны вооруженных формирований Украины по направлениям: село Саханка, поселок Трудовские и Ясиноватая», — говорится в сообщении.

О жертвах и пострадавших не сообщается.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 21 июля 2019 г. в Донбассе начало действовать очередное перемирие, согласованное в рамках Минского процесса. Но боевики ВСУ как обычно его не соблюдают.

Читайте также: Глава ДНР приказал открывать огонь на поражение при нарушении перемирия