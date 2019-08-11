Тула, 11 августа, 2019, 16:01 — ИА Регнум. Футбольный тульский клуб «Арсенал» с минимальным преимуществом обыграл команду «Уфа» в матче» пятого тура Российской Премьер-лиги (РПЛ).

UMNICK Стадион «Арсенал»

Игра состоялась на поле тульского стадиона «Арсенал» и закончилась со счетом 1:0 в пользу хозяев.

Автором единственного во встрече мяча стал испанский защитник «Арсенала» Виктор Альварес, поразивший ворота соперника на 28-й минуте игры с подачи своего одноклубника — сербского хавбека Горан Чаушича.

Отметим, это вторая подряд победа тульского «Арсенала» в первенстве РПЛ. По ее итогам клуб с 10 очками занимает третью строчку турнирной таблицы. «Уфа» с 4 очками на тринадцатом месте.