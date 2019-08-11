Казань, 11 августа, 2019, 15:38 — ИА Регнум. Часть федеральной автотрассы М7 «Волга» была перекрыта после утечки опасного вещества в Татарии. Об этом 11 августа сообщила пресс-служба ГУ МЧС по региону.

Иван Шилов ИА REGNUM Токсичные вещества

ЧП произошло в районе населенного пункта Званки Пестречинского района на 829 км автотрассы М7. Утечка опасного вещества произошла из автоцистерны, перевозившей тригонокс из Бельгии в город Стерлитамак.

Химическое вещество испаряется из-за сломанной холодильной установки. Цистерна с тригоноксом отцеплена от тягача, к ней доставляется песок для образования защитного вала.

Жертв и пострадавших в результате ЧП нет. Сотрудниками УГИБДД организован объезд опасного участка автотрассы. Угроза для людей в настоящее время отсутствует.

Напомним, что тригонокс является пожаро‑ и взрывоопасным химическим веществом. Он способен взрываться от сильного удара либо трения. При попадании на кожу человека вызывает дерматит. Тригонокс при воспламенениях тушить водой нельзя, его засыпают песком либо специальным порошком.

Ранее ИА REGNUM сообщало об утечке опасного химического вещества, которую зафиксировали на Украине в Николаевской области. Пострадавших нет.