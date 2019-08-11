СМИ: «Монако» намерен приобрести форварда Виссама Бен-Йеддера
Монако, 11 августа, 2019, 15:33 — ИА Регнум. Футбольный клуб «Монако» заинтересован в приобретении французского нападающего команды «Севилья» Виссама Бен-Йеддера, утверждает 11 августа Diario de Sevilla.
По данным источника, руководство «Монако» предлагает севильской команде за 27-летнего француза своего португальского полузащитника Рони Лопеша и 20 млн евро.
Также сообщается, что этим приобретением «Монако» надеется заменить своего колумбийского форварда Радамаэля Фалькао, который в скором времени покинет команду.
Напомним, некоторое время назад китайский футбольный клуб «Бэйцзин Гоань» предлагал Виссаму Бен-Йеддеру зарплату в 1 млн евро в месяц, однако француз ответил на это предложение отказом.
Отметим, в минувшем сезоне Бен-Йеддер сыграл в 54 матчах за «Севилью» и отметился в них 30 голами и 11 результативными передачами.