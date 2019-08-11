Москва, 11 августа, 2019, 15:27 — ИА Регнум. Сразу на шести площадках прошло праздничное богослужение (намаз) в Москве в честь мусульманского праздника Курбан-байрам. Об этом 11 августа сообщил журналистам глава столичного департамента национальной политики и межрегиональных связей Виталий Сучков.

Дарья Антонова ИА REGNUM Курбан байрам

По словам Сучкова, богослужение прошло без происшествий. В праздничном намазе приняли участие около 240 тысяч человек.

Праздник Курбан-байрам отмечается мусульманами в этом году 11 августа. Это один из главных праздников в исламе. По традиции, каждый мусульманин в этот день должен принять участие в праздничном намазе и принести в жертву домашнее животное. Мясо жертвенного животного делится на три части, двумя из них угощают гостей и бедняков.

В России в нескольких регионах день праздника объявлен выходным днём. В Москве для празднования Курбан-байрама было ограничено движение автотранспорта.

Ранее ИА REGNUM сообщало о раздаче бесплатных барашков малоимущим семьям для жертвоприношения в честь праздника Курбан-байрам в Карачаево-Черкесии.