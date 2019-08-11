Челябинск, 11 августа, 2019, 15:26 — ИА Регнум. Магнитогорский хоккейный клуб «Металлург» обыграл сборную команду Кубка губернатора Челябинской области в матче предсезонного турнира, проходящего в Челябинске.

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Встреча состоялась на льду челябинской арены «Арены-Трактор имени Валерия Белоусова» и закончилась победой «Металлурга» со счетом 3:1.

Голы в составе победителей на свой счет записали: канадский форвард «Магнитки» Эрик Оделл (24-я минута), — нападающий Дмитрий Буйницкий (51-я) и защитник Максим Матушкин (60-я).

Единственный гол сборной Кубка губернатора Челябинской области забил защитник Александр Шепелев (43-я).

Отметим, сборная Кубка губернатора Челябинской области была экстренно сформирована на турнире из игроков челябинского «Трактора», череповецкой «Северстали» и магнитогорского «Металлурга» по причине того, что заявленная на турнир китайская команда «Куньлунь Ред Стар» по техническим причинам не смогла на него прибыть.

Напомним, магнитогорский «Металлург» лидирует на турнире, имея в активе две победы.