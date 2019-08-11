Париж, 11 августа, 2019, 14:45 — ИА Регнум. Футбольный клуб «Пари Сен-Жермен» не получил конкретных предложений по своему бразильскому форварду Неймару, сообщает 11 августа RMC Sport.

Antoine Dellenbach Неймар

При этом, по данным источника, на прошедшей неделе спортивный директор парижской команды Леонардо рассказал, что в переговорах по 27-летнему футболисту появился прогресс, однако не уточнил с кем были эти переговоры.

Отметим, за нападающего Неймара борются испанские клубы «Реал» и «Барселона». Также ранее стало известно, что в «Реале» готовы платить футболисту 40 млн евро в год, однако сам он надеется на возвращение в «Барселону»

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