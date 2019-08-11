Цхинвал, 11 августа, 2019, 13:28 — ИА Регнум. Представители Минэкономразвития Южной Осетии проверяют целевое использование льготных кредитов. Уже выявлены факты несвоевременного и нецелевого освоения выданных предпринимателям льготных кредитов. Об этом сообщает 9 августа информагентство «Рес».

Ольга Шклярова ИА REGNUM Республика Южная Осетия

Начальник управления малого и среднего предпринимательства министерства экономического развития Саслан Мамитов указал, что в 2019 году государство выдало льготные кредиты 50 субъектам малого и среднего бизнеса на сумму 25 млн 840 тыс рублей.

На данный момент, отметил Мамитов, представители Минэкономразвития проверили деятельность тридцати предпринимателей в Дзауском и Цхинвальском районах Южной Осетии. Из них пятеро пока не начали осваивать заемные средства, согласно предоставленным срокам в договоре. Проверяющие составили соответствующие акты и установили сроки целевого использования кредитов. Если требования заемщиками не будут выполнены, государство досрочно расторгнет с ними соглашения и обяжет их через судебные органы вернуть взятые деньги.

В ближайшие дни ревизии представителей Минэкономразвития пройдут в Цхинвале, Ленингорском и Знаурском районах.