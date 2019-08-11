Владивосток, 11 августа, 2019, 14:02 — ИА Регнум. Одиннадцать туристов, в том числе двоих детей, эвакуировали спасатели с пляжа в Приморском крае. Об этом 11 августа сообщила пресс-служба ГУ МЧС по региону.

Анна Рыжкова ИА REGNUM Туристы у моря

Группа туристов из 18 человек оказалась заблокирована на пляже в районе бухты Ежовая Лазовского района в результате подъёма воды в ручье Чёрном, который перекрыл подъезд автотранспорта к пляжу.

Аэромобильная группировка МЧС осуществила успешную эвакуацию 11 человек, в том числе двух малолетних детей, с места происшествия. Семь чнловек от эвакуации отказались.

Всех спасённых временно разместили на ночлег в здании Лазовского гуманитарного колледжа в поселке Лазо Приморского края. Медицинская помощь никому из эвакуированных не потребовалась.

Семеро оставшихся на пляже в бухте Ежовой туристов отказались покинуть место отдыха, несмотря на штормовое предупреждение, которое объявлено в Приморье из-за супертайфуна «Лекима».

Ранее ИА REGNUM сообщало о заблокированных водой на пляже Ежовый в Приморском крае туристах. Отмечалось, что все жители и гости Приморского края были заблаговременно предупреждены об ухудшении погоды, но приняли решение об отдыхе на побережье, несмотря на рекомендации ГУ МЧС по региону воздержаться от подобных поездок.