Москва, 11 августа, 2019, 13:45 — ИА Регнум. Часть данных московской антидопинговой лаборатории, которые находятся в обработке Всемирного антидопингового агентства (WADA), передана в международные спортивные федерации, сообщил 11 августа генеральный директор Российского антидопингового агентства (РУСАДА) Юрий Ганус.

Лаборатория

«Сейчас эти пробы анализируют. Уже передаются результаты в международные федерации», — заявил гендиректор РУСАДА.

Также он отметил, что федерации спорта ведут свое расследование и скоро, по мнению Гануса, появятся первые результаты этой работы.

Отметим, ранее, в апреле текущего года, стало известно, что экспертами WADA было успешно извлечено свыше 2 тысяч образцов из московской антидопинговой лаборатории.