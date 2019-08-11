Иерусалим, 11 августа, 2019, 13:15 — ИА Регнум. Запрет на посещение Храмовой горы в городе Иерусалиме снят полицией Израиля. Об этом 11 августа сообщила пресс-служба ведомства.

אסף.צ Храмовая гора

Запрет на посещение Храмовой горы правоохранители издали, опасаясь конфликтов в день мусульманского праздника Ид аль-Адха (Курбан-байрам), который совпал с иудейским постом 9-го ава, установленным в память о разрушенных в древности храмах.

Решение об отмене запрета принято, несмотря на конфликты, возникшие сегодня, 11 августа, на Храмовой горе.

Как пояснили в пресс-службе полиции Израиля, решение принято командующим иерусалимским округом полиции по итогам оценки оперативной ситуации.

Ранее ИА REGNUM сообщало о столкновениях между мусульманами и полицией на Храмовой горе, в ходе которого пострадали не менее 20 человек.