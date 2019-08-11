Дортмунд, Германия, 11 августа, 2019, 13:07 — ИА Регнум. Турецкий защитник футбольного дортмундского клуба «Боруссия» Эмер Топрак арендован бременским клубом «Вердер», сообщает 11 августа пресс-служба команды из Бремена.

Fuguito Эмер Топрак

Также сообщается, что 30-летний футболист арендован «Вердером» на один сезон с возможностью выкупа игрока по окончании этого срока.

Отметим, Эмер Топрак вошел в состав дортмундской «Боруссии» в 2017 году. В минувшем сезоне сыграл в 9 матчах в составе команды и не смог в них отметиться никакими результативными действиями. Ранее также играл за немецкие команды «Фрайбург» и «Байер 04».