Канзас-Сити, США, 11 августа, 2019, 13:11 — ИА Регнум. Американская гимнастка Симона Байлз стала первой в мире спортсменкой, чисто выполнившей на бревне двойное сальто с группировкой на 1080 градусов, сообщает 11 августа пресс-служба чемпионата США по спортивной гимнастике, проходящего в Канзас-Сити.

Симона Байлз

Видео выступления также доступно в официальном youtube-канале чемпионата США по спортивной гимнастике.

22-летняя гимнастка выполнила данный элемент во время исполнения вольных упражнений в многоборье на чемпионате США. Судьи засчитали данный элемент выполненным, несмотря на то, что спортсменка нечётко приземлилась на маты и коснулась их двумя руками.

Отметим, первым из мужчин, которым удалось двойное сальто с группировкой на 1080 градусов, стал северокорейский гимнаст Ли Чон Сон, который исполнил его на летних играх 2004 года.

Напомним, Симона Байлз является неоднократной олимпийской чемпионкой и чемпионкой мира. Также она является рекордсменкой по количеству золотых медалей на чемпионатах мира.

Широко известно, что Байлз официально разрешено принимать различные психостимуляторы, считающиеся допингом, так как она якобы с детства страдает синдромом дефицита внимания и гиперактивностью. При этом многие медицинские специалисты ставят под сомнение существование данного заболевания в принципе.