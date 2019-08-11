Париж, 11 августа, 2019, 12:58 — ИА Регнум. Гражданин Италии, находившийся в розыске с 2001 года, был задержан полицией в департаменте Морбиан на западе Франции. Об этом 11 августа сообщает агентство Agence France-Presse.

Biedermann Полиция Франции

Сорокалетний Винченцо Векки находился в розыске за правонарушения, совершённые им во время саммита G8 в городе Генуе. На арест Векки были выданы сразу два международных ордера прокурорами итальянских городов Милан и Генуя.

Итальянец был заочно осуждён в связи с участием в погромах и несанкционированных манифестациях. При этом отмечается, что во время несанкционированной акции в 2001 году, в которой участвовал Векки, погиб один человек, а городу Генуе был причинён материальный ущерб, составивший несколько миллионов евро.

Сообщается, что Векки в течение восьми лет проживал во Франции, в районе города Рошфор-ан-Терр. Здесь была создана общественная ассоциация, которая в настоящее время намерена добиваться освобождения итальянца.

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