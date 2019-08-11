Южная Осетия, 11 августа, 2019, 12:41 — ИА Регнум. К концу сентября будет обустроена набережная реки Чысандон в поселке Ленингор приграничного района Южной Осетии. Об этом 11 августа сообщает информагентство «Рес».

Набережная Чысандон

Как отметил глава Ленингорского района Виталий Мамитов, на устройство набережной из районного бюджета было выделено 1,9 млн рублей. Длина обустроенной набережной составит 120 метров. На данный момент уже устроена основа набережной и пляжной зоны, прокладывается плитка и бордюры, устраиваются зелёные зоны.

Вскоре на набережной будут сооружены три беседки. Для детей рядом с беседками появятся песочницы и детские игровые площадки. Также будут установлены лавки, освещение. Вдоль берега у воды пляжная зона дополнится платформой для загара. Рядом установят парковку.

В будущем году планируется продолжить обустройство набережной, продлить ее на 30 метров. Также в планах установение светодиодного освещения на мосту, который ведет в поселок и прилегает к набережной.