Демянск, Новгородская область, 11 августа, 2019, 12:32 — ИА Регнум. В Марёвском и Демянском районах Новгородской области, пострадавших от сильного ливня, введён режим чрезвычайной ситуации. Об этом ИА REGNUM сообщили в региональном управлении МЧС и администрациях муниципалитетов.

Ливень

В постановлении о введении ЧС на территории Демянского района отмечается, что в результате выпадения большого количества осадков и повышения уровня воды на реке Явонь оказались затоплены 65 придворовых территорий в самом районном центре Демянск, а также в деревнях Большие Луки и Чёрный Ручей. Также размыты и затоплены ряд участков дорог на территории района.

В Марёвском районе также создана и начала работать комиссия по оценке ущерба, который нанесла стихия. Идёт процесс формирования списка граждан, пострадавших от ЧС.

Ликвидация последствий подтоплений также проводится в Валдайском и Любытинском районах Новгородской области — там пока действует режим повышенной готовности.

Кроме того, подтопления затронули и ещё один район на юге Новгородской области — Холмский.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, всего в результате обильных дождей 9 августа в регионе пострадали от подтоплений более 130 приусадебных участков, шесть населённых пунктов оказались изолированными из-за разрушившихся дорог. Восстановительные работы продолжаются, в них задействованы более ста человек.