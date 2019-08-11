Москва, 11 августа, 2019, 12:21 — ИА Регнум. Перечень требований к производству и реализации кваса обнародовал Роспотребнадзор. Информация была опубликована 11 августа на сайте ведомства.

Натуральный квас

Ведомство напомнило, что квас должен производиться в соответствии с основными принципами, которые включают необходимость выбора технологических процессов, обеспечивающих качество и безопасность напитка.

Также Роспотребнадзор указывает на важность контроля за работой оборудования, условиями хранения сырья, содержанием помещений и инвентаря, используемых в производстве. Ведомство поясняет, что персонал, занятый в производстве кваса должен знать и соблюдать технику безопасности при производстве и личную гигиену, а также своевременно проходить медицинское обследование.

При реализации кваса продавец либо изготовитель напитка обязан довести до сведения потребителя информацию о производителе и о реализуемом товаре. Кроме того, покупатель имеет право, напоминает ведомство, ознакомиться с документами, подтверждающими безопасность, качество и происхождение продукции.

Рабочее место продавца должно быть организовано в соответствии с требованиями санитарного законодательства, на товаре должны быть указаны наименование и сорт товара и цена за вес. Продавец обязан продавать напиток в специальной чистой одежде, иметь бейджик с именем. У продавца должна быть при себе личная медицинская книжка с соответствующими записями.

Роспотребнадзор отмечает, что квас — традиционный для России напиток, который обладает массой полезных свойств. В частности, квас благотворно влияет на на сердечно-сосудистую и пищеварительную системы и улучшает обмен веществ.

Ведомство напоминает, что в квасе, изготовленном в соответствии с ГОСТ, не используются искусственные и идентичные натуральным вкусоароматические вещества и ароматизаторы, синтетические и неорганические красители, подсластители и консерванты.

Ранее ИА REGNUM сообщало о выявлении специалистами Роспотребнадзора около 8 тысяч нарушений при реализации молочной и молокосодержащей продукции.