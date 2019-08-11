Манчестер, Великобритания, 11 августа, 2019, 11:54 — ИА Регнум. Испанский голкипер футбольного клуба «Манчестер Юнайтед» Давид де Хеа не подписал новый контракт со своей командой, сообщает 11 августа The Mirror.

Ivan Gonzalez Давид де Хеа

Также, по данным источника, известно, что в случае, если 28-лнтний вратарь не подпишет новое соглашение с «МЮ», он может перейти в мадридский клуб «Реал», который интересуется игроком в настоящее время.

Отметим, как сообщалось ранее, «МЮ» предложил де Хеа шестилетний контракт с зарплатой 20 млн евро в год, что сделало бы его самым высокооплачиваемым голкипером в мире и вторым по этому показателю в клубе, после чилийского нападающего «МЮ» Алексиса Санчеса.

Напомним, Давид де Хеа перешел в состав «МЮ» из мадридской команды «Атлетико» в 2011 году и в минувшем сезоне в 38 матчах за клуб пропустил 54 мяча. Его текущий контракт с клубом рассчитан до лета 2020 года.