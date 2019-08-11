Афины , 11 августа, 2019, 11:45 — ИА Регнум. В Греции произошло землетрясение магнитудой 5,0. Об этом сегодня, 11 августа, сообщает геологическая служба США (USGS).

Землетрясение

Землетрясение произошло на юго-западе Греции в 75 километрах от города Пиргос. Очаг подземных толчков залегал на глубине около 10 километров. Землетрясение было зафиксировано в 7:02 по времени UTC (10:02 по московскому времени).

На данный момент информация о жертвах или разрушениях не поступала.