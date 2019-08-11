Лондон, 11 августа, 2019, 11:54 — ИА Регнум. Полицией Лондона арестовано двое мужчин, которые устроили конфликт с охранниками дома немецкого хавбека лондонского клуба «Арсенал» Месута Озила, сообщает 11 августа The Telegraph.

Ronnie Macdonald Месут Озиль

Двоим задержанным 27-летним мужчинам, которых зовут Ферхат Эркан и Саламан Экинджи, предъявлено обвинение в представлении угрозы человеку за то, что они устроили конфликт с охранниками дома Озила. Суд над ними состоится в сентябре.

Отметим, ранее, 25 июля, на немецких футболистов «Арсенала» хавбека Озила и защитника Сеада Колашинаца напали вооруженные люди в северном районе Лондона. Двое подозреваемых пытались ограбить сидящего за рулем своей машины Озила, после чего футболист побежал за помощью в расположенный рядом турецкий ресторан, а его коллега Колашинац вступил в противоборство с нападающими. В результате этого руководство клуба «Арсенал» сообщило, что оба футболиста пропустят стартовый матч команды в новом сезоне английской Премьер-лиги.