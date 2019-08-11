Нальчик, 11 августа, 2019, 11:38 — ИА Регнум. Альпинист из Москвы был эвакуирован спасателями с помощью вертолёта в горах Кабардино-Балкарии и передан медикам. Об этом 11 августа сообщила пресс-служба ГУ МЧС по региону.

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Информация о пострадавшем при восхождении альпинисте поступила в региональное ведомство 10 августа. Спортсмен получил травму ноги при восхождении в Черекском районе, в ущелье Безенги на высоте 3600 метров.

Из-за плохих метеоусловий спасательную операцию начали утром 11 августа. Для эвакуации пострадавшего спасатели привлекли вертолёт Ми-8 МЧС России.

Вертолётом альпинист был доставлен в селение Шалушка в Чегемском районе Кабардино-Балкарии и передан медикам из бригады скорой помощи для дальнейшей госпитализации.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что, по данным ГУ МЧС Кабардино-Балкарии, с начала 2019 года в горах было спасено 85 туристов.