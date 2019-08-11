Санкт-Петербург, 11 августа, 2019, 11:26 — ИА Регнум. Петербургские мусульмане в воскресенье, 11 августа, вместе с единоверцами отметили светлый праздник жертвоприношения Курбан-байрам.

Дарья Драй ИА REGNUM Санкт-Петербургская соборная мечеть

Утренняя молитва в Соборной мечети Санкт-Петербурга на Петроградской стороне началась еще в четыре часа утра. В семь утра были включены микрофоны, и началось чтение Корана для тех, кто пришел в мечеть или расположился вокруг нее. Богослужение продолжилось праздничной проповедью и общей праздничной молитвой.

«Курбан-байрам это праздник, который восходит к древним традициям исламской культуры и олицетворяет милосердие, добро, любовь к людям», — напомнил в своем обращении в связи с праздничным событием глава Духовного управления мусульман Санкт-Петербурга и Северо-Западного региона России шейх Равиль-Хазрат Панчеев.

По его словам, этот день «подарит нам возможность побыть в кругу своих родных и близких, а также продемонстрировать, насколько мы верны своей религии».

Курбан-байрам восходит к древним традициям исламской культуры и символизирует высокие моральные ценности, милосердие, добро, заботу и любовь к людям.

С праздником петербургских мусульман поздравил врио губернатора города Александр Беглов.

«Опираясь на многовековые традиции, мусульманская община Санкт-Петербурга вносит большой вклад в укрепление межконфессионального диалога и согласия в нашем городе», — отметил Беглов.

Добавим, что специальные места для закалывания жертвенных животных для петербургских мусульман организованы на двух бойнях в Ленинградской области. По традиции, в этот день мусульмане делятся мясом принесенных в жертву животных с теми, у кого нет материальной возможности совершить такое жертвоприношение.