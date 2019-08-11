Барселона, Испания, 11 августа, 2019, 11:04 — ИА Регнум. Футбольный клуб «Барселона» рассматривает только вариант обмена футболистами для возвращения в свой состав бразильского нападающего команды «Пари Сен-Жермен» Неймара, сообщает 11 августа Marca.

Antoine Dellenbach Неймар

По данным источника, руководство каталонского клуба продолжает переговоры о переходе 27-летнего футболиста и намерено в них сохранять спокойствие и не делать каких-либо сумасшедших и поспешных шагов.

При этом у «Барселоны» не вызывает беспокойства тот факт, что Неймара пытается перехватить мадридский «Реал».

Отметим, ранее из сообщений в СМИ стало известно, что клуб «ПСЖ» намерен получить за Неймара защитников бразильца Филиппе Коутиньо, португальца Нелсона Семеду и 50 млн евро компенсации.

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