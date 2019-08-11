Луга , Ленинградская область, 11 августа, 2019, 11:00 — ИА Регнум. В городе Луга Ленинградской области торжественно открыли памятник Александру Сергеевичу Пушкину. Он стал первым памятником великому поэту на территории региона.

Lenobl.ru Памятник Пушкину в Луге

Церемония состоялась в городском саду Луги в рамках празднования 242-й годовщины со дня основания города.

Луга была основана указом императрицы Екатерины II в 1777 году. Кстати, памятник основательнице Луги появился в городском саду два года назад, к 240-й годовщине города.

В 1817 году Александр Пушкин, который проезжал Лугу по пути из Петербурга в Михайловское, написал небольшое стихотворение:

Есть в России город ЛугаПетербургского округа;Хуже не было б сегоГородишки на примете,Если б не было на светеНоворжева моего.

Памятник поэту необидчивые лужане поставили на набережной давшей имя городу реки. Набережную недавно благоустроили и сделали там прогулочную площадку.

К Дню города в субботу, 10 августа, была организована концертная программа, на набережной прошел костюмированный «Дог-парад», фестиваль «Город цветов» и фестиваль шляп «Летняя рапсодия», среди которых были и шляпки эпохи Пушкина.