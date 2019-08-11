Краснодар, 11 августа, 2019, 10:44 — ИА Регнум. Бразильский нападающий футбольного клуба «Краснодар» Ари не поможет своей команде в ответном матче третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов с лиссабонской командой «Порту». Об этом сам футболист рассказал после матча его команды в 5-м туре Российской Премьер-лиги с казанским «Рубином».

Vk.com/fckrasnodar Ари

"Задняя поверхность бедра. Пропущу две недели», — приводит «Р-спорт» ответ футболиста на вопрос журналиста о том, почему он не был включен в заявку на матч с «Рубином».

Также главный тренер «Краснодара» Сергей Матвеев подтвердил наличие травмы у Ари и отметил, что особенности физиологии 33-летнего игрока не позволяют ему проводить большое количество игр на коротком временном промежутке.

Отметим, ранее, 10 августа, команда «Краснодар» обыграла казанский клуб «Рубин» в матче пятого тура РПЛ со счетом 1:0.

Напомним, ответный матч третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов между командами «Краснодар» и «Порту» состоится 13 августа в Португалии.