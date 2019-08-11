Москва, 11 августа, 2019, 10:22 — ИА Регнум. Наблюдатели, побывавшие на концерте-митинге в Москве 10 августа, склоняются к официальным данным ГУ МВД — на мероприятии побывало около 20 тысяч человек, а не 50 тысяч, как об этом заявляют сами организаторы акции.

Георгий Балаков ИА REGNUM Митинг в Москве

В частности, глава фонда «Научный центр имени К. П. Орловского», доцент РАНХиГС Сергей Карнаухов заявил изданию «Ридус», что на проспекте Сахарова было не более 10 тысяч человек. Он напомнил, что проект «Белый счетчик», на который ориентируются организаторы и некоторые СМИ, объявил цифру в 40 тысяч человек заранее, как подготовленную версию.

Директор Института новейших государств Алексей Мартынов отмечает, что многие, пришедшие на концерт, покидали его, поэтому считать их участниками митинга нельзя. «Достаточное количество пассионарной молодёжи захотело на халяву прийти на концерт заявленных популярных артистов. И вот почему достаточно сильно прыгают цифры», — объяснил он изданию «Лайф».

«Сейчас в интернете появились разные оценки, что было более 60 тыс. человек, это, конечно, абсолютно не соответствует истине», — соглашается директор Института проблем демократии Максим Григорьев, который также наблюдал за концертом-митингом. В интервью Газете.ру он заявил, что «ни о каких 60 тысячах, даже о 50 тысячах, речь не идет».

Пользователи соцсетей также отмечают, что организаторы концерта-митинга явно завышают количество его участников. «У меня один вопрос, досчитает ли «Белый счётчик» до 100 тысяч? Ну, это какой-то сюр. И, главное, цифра увеличилась сначала с 45 до 50, а потом до 60 уже после окончания митинга. Но, видимо, надо не упасть в грязь лицом и раз заявили 100 000, то по-пацански надо сдержать слово», — пишет у себя на странице в «Фэйсбуке» Сергей Полозов.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, популярные среди молодёжи и подростков исполнители «Кровосток», Фэйс и IC3PEAK стали хэдлайнерами согласованного концерта-митинга 10 августа на пр. Сахарова в Москве. По данным МВД, его посетили в общей сложности около 20 тысяч человек, тогда как организаторы рассчитывали привлечь на свою акцию 100 тысяч.

После завершения концерта представители незарегистрированных кандидатов в Мосгордуму призвали устроить насанкционированное шествие по центру Москвы. Незаконные акции пресекались сотрудниками полиции и Росгвардии.

Митинги и шествия в Москве проходят по инициативе группы незарегистрированных кандидатов на выборах в Мосгордуму — в их подписных листах были выявлены многочисленные нарушения, в том числе данные несуществующих избирателей, поддельные подписи и «мёртвые души».