Улан-Удэ, 11 августа, 2019, 10:25 — ИА Регнум. Три человека погибли при столкновении грузового поезда с легковым автомобилем в Кабанском районе Бурятии. Об этом 11 августа сообщила пресс-служба ГУ МВД по региону.

Иван Шилов ИА REGNUM Авария

Авария произошла на станции Боярск около 06:00 мск. Грузовой поезд столкнулся с автомобилем Mitsubishi Libero.

В результате аварии погибли три человека, находившиеся в ммент ДТП в салоне легкового автомобиля.

Сотрудники правоохранительных органов выясняют обстоятельства и причины ДТП. Устанавливаются личности погибших.

Ранее ИА REGNUM сообщало о ДТП в Азербайджане, в результате которого пострадали как минимум 19 человек.