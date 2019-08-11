Более 450 домов в Тулуне не подлежат восстановлению
Иркутск, 11 августа, 2019, 10:06 — ИА Регнум. В городе Тулуне Иркутской области, который сильно пострадал от наводнения, не подлежат восстановлению примерно 450 домов. Об этом сегодня, 11 августа, заявил губернатор Приангарья Сергей Левченко.
Он рассказал, что по результатам проведенного обследования в наиболее пострадавшем от паводка в июне-июле текущего года городе Тулуне около 450 домов вообще не подлежат восстановлению.
Также Левченко рассказал, что до 15 августа должен быть сформирован перечень социальных, инфраструктурных и иных объектов, которые были разрушены или же повреждены в результате паводка.
Как ранее сообщало ИА REGNUM, В конце июня — начале июля из-за продолжительных дождей в Иркутской области произошло наводнение. Тулун оказался наиболее пострадавшим городом.
В результате наводнения погибли 25 человек. Ещё шесть до сих пор числятся пропавшими без вести. Губернатор Левченко сообщил, что пострадавшими в результате наводнения признаны 45 тыс. человек.