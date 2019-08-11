Иркутск, 11 августа, 2019, 10:06 — ИА Регнум. В городе Тулуне Иркутской области, который сильно пострадал от наводнения, не подлежат восстановлению примерно 450 домов. Об этом сегодня, 11 августа, заявил губернатор Приангарья Сергей Левченко.

YouTube_ John Tark Наводнение. Тулун

Он рассказал, что по результатам проведенного обследования в наиболее пострадавшем от паводка в июне-июле текущего года городе Тулуне около 450 домов вообще не подлежат восстановлению.

Также Левченко рассказал, что до 15 августа должен быть сформирован перечень социальных, инфраструктурных и иных объектов, которые были разрушены или же повреждены в результате паводка.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, В конце июня — начале июля из-за продолжительных дождей в Иркутской области произошло наводнение. Тулун оказался наиболее пострадавшим городом.

В результате наводнения погибли 25 человек. Ещё шесть до сих пор числятся пропавшими без вести. Губернатор Левченко сообщил, что пострадавшими в результате наводнения признаны 45 тыс. человек.