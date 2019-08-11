Ливерпуль, Великобритания, 11 августа, 2019, 10:16 — ИА Регнум. Конголезский форвард ливерпульского футбольного клуба «Эвертон» Янник Боласи отказался от перехода в московскую команду ЦСКА, утверждает 11 августа Goal.com.

Yannick34 Янник Боласи

По информации источника, московский клуб намеревался взять 30-летнего футболиста в аренду с правом дальнейшего выкупа его контракта за 5,4 млн евро и руководство «Эвертона» уже согласилось на эту сделку, однако от переезда в Россию отказался сам футболист.

Отметим, Янник Боласи с зимы текущего играет на правах аренды за брюссельский «Андерлехт» и в 16 матчах бельгийского чемпионата отметился 6 голами и 3 результативными передачами.