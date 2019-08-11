Ростов-на-Дону, 11 августа, 2019, 10:08 — ИА Регнум. Сухогруз «Цимлянск» был снят с мели на реке Дон в Ростовской области и продолжил ход. Об этом 11 августа сообщила пресс-служба ГУ МЧС по региону.

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Судно, гружёное пшеницей, село на мель около 21:00 10 августа в районе города Семикаракорска и создало преграду для движения судов. При этом сухогруз не получил никаких повреждений.

К месту происшествия был направлен буксир. Сухогруз был снят с мели в 23:30 мск и продолжил движение.

В региональном ведомстве уточнили, что в результате инцидента никто не пострадал, разлива нефтепродуктов не произошло.

Ранее ИА REGNUM сообщало о происшествии с российским прогулочным катером. Судно село на мель в Латвии, в 20 метрах от берега. Латвийские спасатели предложили помощь экипажу судна и мобилизовали технику, однако экипажу удалось снять катер с мели своими силами.