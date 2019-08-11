Иркутск, 11 августа, 2019, 09:40 — ИА Регнум. Пострадавшими от паводков в Иркутской области признаны около 45 тыс. человек. Об этом сегодня, 11 августа, заявил губернатор Приангарья Сергей Левенко.

Kremlin.ru Территории, пострадавшие от паводка в конце июня 2019 года в Иркутской области

По его словам, количество судебных решений по поводу денежных компенсаций в связи с паводком в Иркутской области стало рекордным.

Из 45 тысяч пострадавших 23 тысячи уже получили компенсации в размере 50 или 100 тыс. рублей, в зависимости от степени утраты имущества. При этом в судах находятся ещё около 200 дела на тему компенсаций.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, паводки в Иркутской области начались в конце июня, из-за непрекращающихся в регионе дождей.

В результате наводнения погибли 25 человек. Общее число пострадавших ранее оценивалось в 38 тыс. человек.

Российский лидер Владимир Путин лично побывал в пострадавших районах и раскритиковал местные власти за крайне неэффективную работу по ликвидации последствий наводнения. Путин обещал лично приехать в сентябре и посмотреть, как идут работы по ликвидации.