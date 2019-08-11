Баку, 11 августа, 2019, 09:29 — ИА Регнум. Как минимум 19 человек пострадали при столкновении двух пассажирских микроавтобусов и легкового автомобиля в Азербайджане. Об этом 11 августа сообщила пресс-служба Минздрава республики.

Иван Шилов ИА REGNUM Авария

ДТП произошло на автотрассе Кюрдамир — Ширван, на территории села Гарасу Гаджигабульского района. Сообщается, что пассажиры микроавтобусов направлялись в одну из воинских частей для участия в церемонии принятия присяги.

По предварительным данным, пострадали 19 человек, в том числе один ребёнок. Десять пострадавших были госпитализированы в Центральную больницу города Ширван, девять человек были отправлены в Кюрдамирскую центральную районную больницу.

Всем раненым оказывается необходимая помощь. Как уточнили в Минздраве Азербайджана, ребёнка решено перевести в Баку, в Институт травматалогии.

Причины и обстоятельства ДТП выясняются.

Ранее ИА REGNUM сообщало о ДТП в Челябинской области, в результате которого пострадали трое детей.