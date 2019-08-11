Калининград, 11 августа, 2019, 09:18 — ИА Регнум. 11 и 12 августа в поселке Романово под Калининградом будет проходить Фестиваль эпохи викингов «Кауп». В празднике принимают участие 150 исторических реконструкторов из России, Германии, Эстонии, Польши и даже Армении. Основное действо развернется вокруг и внутри воссозданного поселения Кауп, обнесенного земляным валом и частоколом. Здесь будут проходить средневековые бои, соревнования по метанию топоров и ножей, прохождение полосы препятствий «Тропа викингов», игры «Куб» и «Добыча викингов», матчи по средневековому футболу и другие мужские забавы. Апогеем праздника станет совместный штурм крепости.

Шлем

Как и полагается по преданию, вечером все приглашаются на настоящий пир с танцами, песнями и прославлением отличившихся воинов — все абсолютно аутентично. На празднике выступят фолк-группы «Дамрава», «Тролль гнет ель», «Невоморье», театр «Колесо».