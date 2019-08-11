Севастополь, 11 августа, 2019, 08:59 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин посетил байк-шоу «Тень Вавилона», проходящее в Крыму, приехав на него за рулем мотоцикла с коляской «Урал». Видео с прибывшим на шоу главой государства на мотоцикле опубликовано пресс-службой Кремля.

Kremlin.ru Владимир Путин на байке

Также на запечатлённых кадрах видно, что в коляске мотоцикла Владимира Путина сопровождал глава республики Крым Сергей Аксенов, а на заднем сиденье расположился временный исполняющий обязанности губернатора Севастополя Михаил Развозжаев.

Российский лидер вместе с лидером байк-клуба «Ночные волки» Александром Залдостановым (известным также под прозвищем Хирург) подъехал к сцене мероприятия, откуда обратился с приветствием к участникам фестиваля.

«Очень рад всех вас видеть, очень приятно, что вы продолжаете эту традицию, начатую десять лет назад», — сказал Владимир Путин и поздравил собравшихся с десятилетием этого события.

Кроме этого, президент России отметил, что такой фестиваль — это хорошее начинание, которое сплачивает как любителей мотоциклов, так и всех любящих Россию.

Отметим, первый слет российские байкеры из клуба «Ночные волки» провели 10 лет назад у горы Гасфорта в Севастополе. В шоу байк-клуба всегда присутствует патриотическая тематика, а в этом году «Ночными волками» будет представлено масштабное музыкальное, трюковое и пиротехническое действие. В концерте примут участие певец Георгий Лепс, группы «Алиса» и «Кипелов», а также государственный симфонический оркестр.