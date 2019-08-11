Нью-Йорк, США, 11 августа, 2019, 08:56 — ИА Регнум. Атаку в Ливии в результате которой погибли два сотрудника миссии ООН, решительно осудил генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш. Об этом 10 августа сказано в заявлении официального представителя главы организации Стефана Дюжарика.

Kremlin.ru Антониу Гутерреш

«Генеральный секретарь решительным образом осуждает сегодняшнюю атаку с подрывом автомобиля в ливийском Бенгази» — сказано в заявлении.

Отмечается, что два сотрудника миссии ООН были убиты в результате взрыва, ещё трое получили ранения. В связи с произошедшим Гутерреш призвал власти Ливии приложить все возможные усилия для выявления и привлечения к ответственности лиц, совершивших нападение.

Кроме того, Гутерреш призвал все стороны к соблюдению гуманитарного перемирия во время праздника Ид аль-Адха (Курбан-байрам) и к возврату за стол переговоров.

Взрыв заминированного автомобиля, в результате которого погибли двое сотрудников миссии ООН, произошёл 10 августа в ливийском городе Бенгази. Ранее ИА REGNUM сообщало, о том, что ответственность за взрыв не взяла на себя ни одна террористическая группировка.