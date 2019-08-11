Дамаск, 11 августа, 2019, 08:41 — ИА Регнум. Руководитель российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирийской Арабской Республике генерал-майор Алексей Бакин заявил, что сирийские бандформирования интенсивно наращивают живую силу и технику в южной части Идлибской зоны деэскалации. Об этом сегодня, 11 августа, сообщает телеканал RT.

Иван Шилов ИА REGNUM Сирия

По словам генерала Бакина, террористические группировки в Сирии все еще пытаются расширить подконтрольную им территории силовым путем. Именно для этого они и осуществляют концентрацию значительной группировки с тяжелой техникой в южной части Идлибской зоны деэскалации.

Он уточнил, что в указанный район идет переброска отрядов боевиков, минометов, пикапов с крупнокалиберными пулеметами, заминированных грузовиков, используемых как брандеры.

Напомним, что боевики в Идлибской зоне не соблюдают режим прекращения огня и постоянно атакуют сирийские правительственные силы, а также обстреливают российскую авиабазу «Хмеймим».