Киев, 11 августа, 2019, 08:26 — ИА Регнум. Советник главы министерства аграрной политики Украины Александр Лиев, который в 2010 году занимал пост министра курортов Автономной Республики Крым, находившейся тогда в составе Украины, обнародовал цитаты из писем жителей полуостров, в которых они рассказывают о том, как изменился Крым после возвращения в состав России.

Rk.gov.ru Крымчане на пятой годовщине Крымской весны

В первую очередь авторы многих писем отмечают значительное улучшение качества дорог. На них наконец-то появилась разметка, что положительно сказалось на дисциплине водителей. В Симферополе был проведен капитальный ремонт многих тротуаров.

Один из авторов отмечает, что при пересечении границы с Украиной разница видна невооруженным глазом — на Украине дороги настолько в плохом состоянии, что даже нельзя везти чемодан на колесах, так как кругом ямы и нет освещения.

В целом после воссоединения обстановка на улицах крымских городов стала спокойнее. В общественных местах перестали употреблять алкоголь, уровень преступности в целом снизился.

Крымчане отмечают, что по сравнению с Украиной выросли зарплаты и пенсии. Ведение бизнеса стало более простым и прозрачным, так как нет никаких теневых схем. Большинство предпринимателей считают правила оплаты налогов вполне понятными.

Но также отмечается и дороговизна. Жителям полуострова все равно приходится экономить. Более того, экономят и приезжающие в Крым туристы.

Медицинское обслуживание существенно улучшилось после 2014 года. То, что заявлено как бесплатная медицинская помощь — действительно предоставляется. Кроме того, в Симферополе открыли новые больничные корпуса.

Хотя есть и негативные тенденции. Так, житель Ялты жалуется, что море в городе периодически покрыто какой-то жировой пленкой, похожей на сливы с кухни.

Также крымчане сетуют, что многие стали уезжать в Москву, и небольшие населенные пункты на полуострове стали «вымирать».

До сих пор в Крыму не работает большинство российских банков, так как они опасаются санкций.

Некоторые жители полуострова считают, что большое количество военных в Крыму это очень даже неплохо, но у кого-то это вызывает беспокойство.

Другие сетуют, что связь с Украиной практически отсутствует — поезда не ходят, самолеты не летают.