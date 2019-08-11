Бишкек, 11 августа, 2019, 08:22 — ИА Регнум. Десятки тысяч мусульман приняли участие в праздничном намазе (богослужении) по случаю праздника Курбан-байрам на Старой площади Бишкека в Киргизии. Об этом 11 августа сообщает ряд СМИ.

President.kg Праздничный намаз по случаю праздника Курбан-байрам в Бишкеке

Чтобы принять участие в праздничной молитве, верующие начали собираться на площади с раннего утра. Перед собравшимися выступили священнослужители, в том числе верховный муфтий Киргизии Максатбек Токтомушев.

После выступления муфтия руководитель аппарата президента Киргизии Досалы Эсеналиев зачитал поздравление главы государства Сооронбая Жээнбекова. В своём поздравлении президент Киргизии выразил уверенность в том, что празднование Курбан Айта (Курбан-байрама) поможет укрепить согласие в обществе, поможет духовному очищению людей и вдохновит их на новые достижения во благо страны.

Курман айт (Курбан-байрам) официально начал отмечаться в Киргизии с 1992 года. Этот день является праздничным и выходным. В праздник поминают умерших и совершают традиционное жертвоприношение, принося в жертву домашних животных. При этом мясо животных принято делить на три части: для хозяев дома, для бедняков и для прибывающих в дом гостей.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что в Карачаево-Черкесии, по поручению главы республики Рашида Темрезова, все малоимущие семьи получат по случаю праздника Курбан-байрам жертвенных барашков.