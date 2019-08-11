Монреаль, Канада, 11 августа, 2019, 07:42 — ИА Регнум. Российский теннисист Даниил Медведев обыграл другого российского спортсмена Карена Хачанова в полуфинальном матче турнира серии «Мастерс 1000», проходящего в Монреале.

(сс) Dacoucou Даниил Медведев

Для победы над Хачановым Медведеву потребовалось два сета, которые завершились со счетом 6:1, 7:6 (8:6). При этом соперники провели на корте 1 час 24 минуты.

Счет личных встреч теннисистов после этой победы стал 2:1 в пользу Медведева.

Отметим, соперником Медведева в финале турнира в Монреале станет испанец Рафаэль Надаль, которые ранее в другом полуфинальном матче трех сетах со счетом 2:6, 6:1, 6:2 обыграл итальянца Фабио Фоньини.

Также отметим, после выхода в финал турнира серии «Мастерс 1000» Даниил Медведев обойдет в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (АТР) Карена Хачанова, в настоящее время занимающего в ней 8-е место, и станет первой ракеткой России.