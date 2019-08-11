Владивосток, 11 августа, 2019, 07:41 — ИА Регнум. Штормовое предупреждение объявил Гидрометцентр РФ по Приморскому краю в связи со смещением по территории Китая тайфуна «Лекима», который косвенно повлияет на погоду в Приморье. Об этом 11 августа сообщается на сайте ведомства.

Дождь

На территории западных, центральных и на севере восточных районов Приморского края вечером 11 августа, ночью и днём 12 августа ожидаются сильные дожди.

Количество осадков в отдельных районах, по прогнозам синоптиков, будет достигать 30 мм и более за 1 час и менее.

В отдельных районах региона ожидается усиление ветра до 13−18 м/с. Согласно прогнозам метеорологов, уровень воды в реках может подняться на 0,6−1,4 м, при этом в некоторых местах вода может выйти из берегов. Также возможны подтопления низменностей, отдельных дорог местного значения.

Ранее ИА REGNUM сообщало об увеличении числа погибших в результате обрушившегося на Китай супертайфуна «Лекима». По последним данным, жертвами тайфуна стали 28 человек, ещё 20 человек числятся пропавшими без вести.