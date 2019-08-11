Дижон, Франция, 11 августа, 2019, 07:22 — ИА Регнум. Футбольный клуб «Сент-Этьен» одолел футболистов команды «Дижон» в матче первого тура французской Лиги 1.

Футбольный мяч

Встреча состоялась в Дижоне на стадионе «Гастон Жерар» и закончилась со счетом 2:1 в пользу гостей.

«Сент-Этьен» начал игру очень бодро и уже к 11-й минуте забил два мяча хозяевам. Отличились хавбек Ромен Амума (5-я минута) и полузащитник «Сент-Этьена» из Кот-д'Ивуар Жан-Эде Аолу (11-я). Единственный мяч, который «Дижону» удалось отыграть, записал на свой счет форвард «Дижона» из Кабо-Верде Жулио Тавареш (345-я).

Отметим, по итогам матча «Сент-Этьен» с 3 очками находится на третьем месте турнирной таблицы французской Лиги 1. «Дижон» не имеет в активе очков и располагается на шестнадцатой строчке.