Амстердам, 11 августа, 2019, 05:38 — ИА Регнум. Часть крыши стадиона голландского футбольного клуба «АЗ Алькмар» обрушилась прямо на трибуны из-за сильного ветра, об этом 11 августа сообщает BBC Sport.

(сс) Tilemahos Efthimiadis Стадион «АФАС» в Алкмаре

По словам генерального директора клуба Роберта Энхорна, причиной падения значительной части кровли стал сильный ветер.

«Это нас всех удивило, — заявил Энхорн. — Мы очень шокированы, но особенно рады, что не было никаких человеческих страданий».

Сообщается, что болельщиков на стадионе не было, ближайший матч должен было состояться в воскресенье, 11 августа.

По мнению Энхорна, какие-то детальные комментарии пока делать рано. В ближайшие дни будет проведено расследование случившегося.