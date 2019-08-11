Бразилиа, 11 августа, 2019, 04:49 — ИА Регнум. Группа бандитов, скрывающих свои лица под капюшонами, совершила нападение на один из клубов в городе Мостардас на юге Бразилии, расстреляв девятерых человек, сообщает 11 августа агентство Reuters со ссылкой на сообщения местных СМИ.

(сс) Andre Gustavo Stumpf Полиция Бразилии

Сообщается, что при нападении члены банды обстреляли сотрудников и посетителей клуба, при этом погибли пять человек и ранения получили еще четверо.

Уходя преступники забрали у своих жертв кошельки и сотовые телефоны.

Полиция начала расследование инцидента. По предварительным данным, никто из жертв не был ранее судим.

До настоящего времени сообщений о задержании подозреваемых не поступало.