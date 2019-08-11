Абу-Даби, 11 августа, 2019, 04:31 — ИА Регнум. Обеспокоенность ситуацией в Адене, где продолжается противостояние повстанцев-хуситов и противостоящих им войскам международной коалиции, высказал министр иностранных дел Объединенных Арабских Эмиратов шейх Абдалла бен Заид Аль Нахайян.

(сс) Jialiang Gao Аден, Йемен

По словам министра, всем сторонам необходимо собраться и вместе противостоять повстанцам-хуситам вплоть до их полного уничтожения.

Аль Нахаян напомнил, что Саудовская Аравия прилагает все усилия для деэскалации конфликта в Адене, а также объединению всех сил против хуситов.

Шейх также призвал международные организации обеспечить в стране безопасность и стабильность посредством ведения переговоров и других политических инструментов.