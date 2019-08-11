Осло, 11 августа, 2019, 03:41 — ИА Регнум. Устроивший пальбу в мечети Осло мужчина, вероятно, перед этим убил еще и свою родственницу, сообщает 10 августа агентство Reuters.

Geoffrey Fairchild Стрелок

По данным полиции, недалеко от дома, в котором проживал злоумышленник было найдено тело молодой женщины. Было установлено, что погибшая состояла с подозреваемым в родственных связях.

Полиция считают такое совпадением неслучайным. Быть может женщина стала первой жертвой стрелка.

Напомним, жертвой стрельбы в одной из мечетей в пригороде норвежского Осло, стал один человек. Еще один — получил ранения. Ведется следствие.