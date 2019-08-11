Пхеньян, 11 августа, 2019, 03:19 — ИА Регнум. Присутствовавший при запуске двух ракет глава КНДР Ким Чен Ын был доволен прошедшими испытательными запусками, сообщает 11 августа южнокорейское агентство Yonhap со ссылкой на Центральное телеграфное агентство Северной Кореи.

Иван Шилов ИА REGNUM Ким Чен Ын

Сообщается, что наблюдая за новыми пусками на территории стартовой площадки, Ким Чен Ын остался в целом удовлетворен новым видом вооружения.

«Детальный анализ результатов испытательногопускадоказал, что потребность вновой системевооружений была полностью удовлетворена», — говорится в сообщении.

Как сообщало ИА REGNUM, два новых запуска Северная Корей произвела рано утром субботы, 10 августа. Ракеты были выпущены в сторону Японского моря.

По предположениям южнокорейских военных, запущенные снаряды являлись ракетами ближней дальности, дальность их полета составила 400 км, максимальная высота 48 км.

Сообщалось также, что северокорейский лидер Ким Чен Ын заявил в письме президенту США Дональду Трампу о прекращении испытаний сразу после того, как прекратятся совместные учения США и Южной Кореи.