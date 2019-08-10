Джакарта, 11 августа, 2019, 02:28 — ИА Регнум. Землетрясение магнитудой 5,6 было зафиксировано у берегов Индонезии, сообщает 10 августа Геологическая служба США.

(сс) Fabio Achilli Побережье острова Суматра. Индонезия

Как сообщили в ведомстве, эпицентр землетрясения располагался в 85 км от береговой линии, его очаг находился на глубине 51 км.

По данным синоптиков, угроза распространения цунами не объявлялась. Не приводились так же данные данные о разрушениях и жертвах землетрясения.