Каракас, 11 августа, 2019, 02:10 — ИА Регнум. Манифест, направленный против экономических санкций США по отношению к Венесуэле, призвал подписать президент страны Николас Мадуро, сообщает 10 августа Prensa Latina.

Вмешательство США в дела Венесуэлы

Сообщается, что 10 августа в Венесуэле проходят мероприятия, направленные против введенных в одностороннем порядке санкций США.

По словам организаторов целью акции является прорыв информационной блокады и демонстрация западному обществу последствий экономических и иных ограничительных мер.

Обличающий действия подписавшего указ о санкциях президента США Дональда Трампа Манифест будет затем передан генеральному секретарю ООН Антониу Гуттеришу.

Сообщается, что для увеличения количества подписей Минифест будет опубликован в основных социальных сетях: Facebook, Instagram и Twitter.

Напомним, граждане Венесуэлы уже не в первый раз собирают подписи против несправедливых решений Вашингтона. Так, в 2015 году было собрано болеее 13 млн подписей против высказывания президента США Барака Обамы, заявившего об исходящей от Венесуэлы угрозе для американской нации.