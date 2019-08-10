Москва, 10 августа, 2019, 23:53 — ИА Регнум. Футболисты санкт-петербургского «Зенита», переигравшие московское «Динамо» в пятом туре чемпионата России по футболу, создали больше соперника опасных моментов. Об этом, как передает Матч ТВ, сообщил главный тренер «Зенита» Сергей Семак, комментируя итог матча.

Vyacheslav Yevdokimov Сергей Семак

«Тяжелая игра, хорошо, что мы смогли забить, но в первом тайме много ошибались, — сказал Семак. — Много мячей теряли на ровном месте, но в целом создали больше моментов».

Как передавало ИА REGNUM, 10 августа санкт-петербургский «Зенит» на выезде переиграл московское «Динамо» в матче пятого тура Российской Премьер-лиги (РПЛ). Встреча, которая прошла на стадионе «ВТБ-Арена имени Льва Яшина» в Москве, завершилась со счетом 2:0.

Читайте также: «Зенит» обыграл «Динамо» в матче РПЛ