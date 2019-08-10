Москва, 10 августа, 2019, 23:00 — ИА Регнум. Известный российский актер Сергей Безруков поделился информацией о ходе съемок фильма «Мистер Нокаут», в котором исполняет роль тренера советского боксера Валерия Попенченко. Об этом 10 августа он сообщил на официальной странице в социальной сети Instagram.

Instagram: s_bezrukov Сергей Безруков

Артист опубликовал фотографии со съемочной площадки, где предстал перед поклонниками в форме, в которой советская делегация присутствовала на Олимпийских играх 1964 года.

«Кино…Работаем… Олимпиада 64… Красивая форма, да? «Мистер Нокаут» в процессе» , — говорится в комментарии к кадрам.

Напомним, кинолента кинорежиссера Артема Михалкова должна выйти в прокат в 2020 году. Этот фильм станет первым после четырехлетнего перерыва в кинематографической деятельности режиссера.